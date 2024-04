Лига Чемпионов: "Бавария" и "Реал" сыграли вничью

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!



Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде. В другом полуфинале сыграют "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Боруссия", первый матч пройдет 1 мая в Дортмунде.

⁠Keeping our focus for next week 👊🏽 Thanks for the massive fan support tonight 🔴 @fcbayern pic.twitter.com/A2G9JIQpUU