Лига Чемпионов: "Бавария" и "Реал" сыграли вничью

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов в Мюнхене "Бавария" принимала мадридский "Реал". Команды сыграли в ничью со счетом 2:2, сообщает Zakon.kz.

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В составе "Баварии" голы забили Лерой Сане (53-я минута) и Гарри Кейн (57). У "Реала" отличился Винисиус (24, 83). Кейн забил восьмой гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и сравнялся в гонке бомбардиров с Килианом Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермен".

Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде. В другом полуфинале сыграют "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Боруссия", первый матч пройдет 1 мая в Дортмунде.

⁠Keeping our focus for next week 👊🏽 Thanks for the massive fan support tonight 🔴 @fcbayern pic.twitter.com/A2G9JIQpUU — Jamal Musiala (@JamalMusiala) April 30, 2024

"Бавария" и "Реал" встречались в полуфинале Лиги чемпионов и Кубка чемпионов семь раз. И небольшой перевес на стороне мюнхенцев - они выиграли по сумме двух игр четыре раза, а мадридцы - три.

В последний раз команды встречались друг с другом в полуфинале-2017/18. Тогда по сумме двух матчей "Реал" был сильнее - 4:3.Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующим победителем турнира является английский "Манчестер Сити", который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский "Интер" (1:0).





