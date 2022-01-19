Первый в году запуск с Байконура назначен на середину февраля

Следующий этап работ — стыковка отсеков 1А и 2А центрального блока, проверка герметичности двигательных установок блоков ракеты-носителя, сообщается на сайте Роскосмоса.

Все технологические операции выполняются специалистами Космического центра «Южный» и Ракетно-космического центра «Прогресс».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-19» запланирован на 15 февраля 2022 года в 10:25 по времени Нур-Султана.