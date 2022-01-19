06:48 19.01.2022
Первый в году запуск с Байконура назначен на середину февраля
Фото: pixabay
На Байконуре проведена выгрузка ракеты «Союз-2» под запуск корабля «Прогресс МС-19». В настоящее время проводится внешний осмотр блоков ракеты, сообщает Zakon.kz.
Следующий этап работ — стыковка отсеков 1А и 2А центрального блока, проверка герметичности двигательных установок блоков ракеты-носителя, сообщается на сайте Роскосмоса.
Все технологические операции выполняются специалистами Космического центра «Южный» и Ракетно-космического центра «Прогресс».
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-19» запланирован на 15 февраля 2022 года в 10:25 по времени Нур-Султана.