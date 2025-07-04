Завораживающие кадры запуска ракеты с Байконура показал "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" 4 июля 2025 года опубликовала фотографии запуска ракеты ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-31", сообщает Zakon.kz.

Запуск состоялся за полночь по времени Астаны.



Фото: Иван Тимошенко и Артём Пылаев

По информации "Роскосмоса", выведение "Прогресса МС-31" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.

Фото: Иван Тимошенко и Артём Пылаев

Стыковка "Прогресса МС-31" к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции планируется 6 июля.

Фото: Иван Тимошенко и Артём Пылаев

На ракету нанесено изображение, посвященное 50-летию советско-американской миссии "Союз-Аполлон".

Фото: Иван Тимошенко и Артём Пылаев

Кроме того, российский космонавт Олег Артемьев опубликовал видео запуска.

На борту "Прогресса МС-31" находится 2625 кг различных грузов, предназначенных для обеспечения работы станции и экипажа 73-й длительной экспедиции.