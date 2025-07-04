Завораживающие кадры запуска ракеты с Байконура показал "Роскосмос"
Запуск состоялся за полночь по времени Астаны.
Фото: Иван Тимошенко и Артём Пылаев
По информации "Роскосмоса", выведение "Прогресса МС-31" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
Фото: Иван Тимошенко и Артём Пылаев
Стыковка "Прогресса МС-31" к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции планируется 6 июля.
Фото: Иван Тимошенко и Артём Пылаев
На ракету нанесено изображение, посвященное 50-летию советско-американской миссии "Союз-Аполлон".
Фото: Иван Тимошенко и Артём Пылаев
Кроме того, российский космонавт Олег Артемьев опубликовал видео запуска.
На борту "Прогресса МС-31" находится 2625 кг различных грузов, предназначенных для обеспечения работы станции и экипажа 73-й длительной экспедиции.