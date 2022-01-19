Сборная Казахстана по футзалу может остаться без главного тренера на Евро-2022

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Фигейро Силва (Кака) сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Meta-ratings.

По этой причине бразильский специалист до сих пор находится в Казахстане, несмотря на то, что команда уже прибыла в Нидерланды.

Из-за COVID-2019 не смогли вылететь и игроки - Арнольд Кнауб и Даурен Турсагулов. Капитан сборной Игита отправился в Нидерланды позже - 18 января.

Турнир для сборной Казахстана начнется 20 января против сборной Словении.