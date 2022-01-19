07:16 19.01.2022
Сборная Казахстана по футзалу может остаться без главного тренера на Евро-2022
Фото: pixabay
В отсутствии главного тренера командой на матчах чемпионата Европы будет руководить его ассистент Сергей Коридзе, передает Zakon.kz.
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Фигейро Силва (Кака) сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Meta-ratings.
По этой причине бразильский специалист до сих пор находится в Казахстане, несмотря на то, что команда уже прибыла в Нидерланды.
Из-за COVID-2019 не смогли вылететь и игроки - Арнольд Кнауб и Даурен Турсагулов. Капитан сборной Игита отправился в Нидерланды позже - 18 января.
Турнир для сборной Казахстана начнется 20 января против сборной Словении.