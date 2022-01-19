10 казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 19 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах лечатся 7795 пациентов, на амбулаторном уровне – 89 350.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 305 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 80;

на аппарате ИВЛ – 52.

Фото: Минздрав РК