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08:19 19.01.2022

10 казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки

На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 97 145 человек (95 555+ и 1590-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 19 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах лечатся 7795 пациентов, на амбулаторном уровне – 89 350.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 305 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 80;

  • на аппарате ИВЛ – 52.

COVID-19 Казахстан 19 января

Фото: Минздрав РК

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