08:19 19.01.2022
10 казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки
На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 97 145 человек (95 555+ и 1590-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 19 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.
В стационарах лечатся 7795 пациентов, на амбулаторном уровне – 89 350.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 305 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 80;
на аппарате ИВЛ – 52.
Фото: Минздрав РК
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