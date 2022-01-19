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09:31 19.01.2022

Данэлия Тулешова может переехать в США

Детское Евровидение Фото: zakon.kz
Титулованная 15-летняя казахстанская певица Данэлия Тулешова в эфире украинского телеканала поделилась своими мечтами. Она заявила, что в будущем, возможно, переедет в США, передает Zakon.kz.

Певица в эфире утреннего шоу «Завтрак 1+1» на одном из украинских телеканалов рассказала, что хотела бы переехать в США вместе со своими родителями.

Вначале ведущий перечислил конкурсы, в которых участвовала Данэлия, и спросил ее: «А что дальше?».

Там не только американское шоу. Сначала было Евровидение (детское. – Прим. ред.), потом одно американское шоу, потом еще одно американское шоу. Но потом я уже планирую переезжать в Америку... Я не знаю, кем я хочу стать пока что, потому что я еще ребенок. Певица Данэлия Тулешова

В пресс-службе певицы переезд семьи Данэлии Тулешовой не подтвердили, добавив, что она пока останется на родине.

Тулешова является победительницей четвертого сезона «Голос. Дiти» (Украина), финалисткой и обладательницей приза зрительских симпатий «Детской Новой волны 2015», представляла Казахстан на Детском Евровидении 2018, где заняла 6-е место. Кроме того, на счету певицы музыкальная премия BraVo, попадание в Топ-8 в американском шоу The World's Best (2019) и статус финалистки в шоу «Америка ищет таланты» (2020).

Наиболее известна Данэлия по исполнению песни Stone Cold, видео которого набрало более 70 миллионов просмотров на YouTube.

Альберт Ахметов
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