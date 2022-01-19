Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:26 19.01.2022

Мужчина искал наркотики в супермаркете Атырау

полиция Фото: Максим Золотухин/Zakon.kz
Ночью 16 января житель Атырау разгромил магазин, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДП, в торговом помещении сработала сигнализация.

Полицейские по «горячим следам» задержали 31-летнего мужчину. Стоит отметить, что злоумышленник с 2013 года находится на наркологическом учете. Пресс-служба ДП Атырауской области

По предварительным данным, правонарушитель в магазине искал наркотики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 24-188 УК РК.

Кроме того, ему предстоит понести ответственность за нарушение режима чрезвычайного положения в соответствии со ст. 476 КоАП РК.

Анастасия Московчук
Атырау
Елбасы обратился к казахстанцам
18.01.2022
Правила госзакупок изменились в Казахстане
18.01.2022
Айжан Есмагамбетова о локдауне: Все ограничения уже давно определены
18.01.2022
Берик Уали: Действие режима ЧП в Казахстане прекращается
18.01.2022
Беспорядки-2022: Генпрокуратура отчиталась по задержанным
18.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости