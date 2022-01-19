09:26 19.01.2022
Мужчина искал наркотики в супермаркете Атырау
Фото: Максим Золотухин/Zakon.kz
По данным областного ДП, в торговом помещении сработала сигнализация.
Полицейские по «горячим следам» задержали 31-летнего мужчину. Стоит отметить, что злоумышленник с 2013 года находится на наркологическом учете. Пресс-служба ДП Атырауской области
По предварительным данным, правонарушитель в магазине искал наркотики.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 24-188 УК РК.
Кроме того, ему предстоит понести ответственность за нарушение режима чрезвычайного положения в соответствии со ст. 476 КоАП РК.