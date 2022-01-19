Мужчина искал наркотики в супермаркете Атырау

По данным областного ДП, в торговом помещении сработала сигнализация.

Полицейские по «горячим следам» задержали 31-летнего мужчину. Стоит отметить, что злоумышленник с 2013 года находится на наркологическом учете. Пресс-служба ДП Атырауской области

По предварительным данным, правонарушитель в магазине искал наркотики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 24-188 УК РК.

Кроме того, ему предстоит понести ответственность за нарушение режима чрезвычайного положения в соответствии со ст. 476 КоАП РК.