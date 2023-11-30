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Пожилого рыбака искали три в дня в Атырау. Мужчина погиб

Пожилого рыбака искали три в дня в Атырау. Мужчина погиб Фото: пресс-служба МЧС РК
60-летнего жителя Атырау, который ушел на рыбалку и пропал без вести, трое суток искали сотрудники департамента по ЧС. Тело погибшего мужчины нашли в Урале, сообщает Zakon.kz.

Вечером 24 ноября 60-летний житель Атырау ушел на рыбалку и не вернулся. Мужчину объявили в розыск, к поискам подключились спасатели департамента по ЧС Атырауской области, передает ATPress.

Спустя три дня водолазы нашли тело погибшего мужчины в реке Урал, недалеко от поселка Акжар, сообщают в пресс-службе ДЧС.

"Мужчина, 1963 года рождения, 24 ноября в 17:30 вышел из дома на рыбалку и пропал. Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области тело пропавшего было извлечено из реки Жайык. Всего за период поисково-спасательных работ осуществлено 3 подводных спуска". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

В начале ноября в Иртыше во время рыбалки утонули два рыбака. Тело одного нашли и выловили местные жители. Поиски второго погибшего продолжаются более трех недель.

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