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09:31 19.01.2022

Аэропорт Алматы работает в штатном режиме

аэропорт Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 19 января Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, передает Zakon.kz.
С завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Алматы с 00:00 19 января Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме. Пресс-служба воздушной гавани

Международный аэропорт Алматы возобновил свою деятельность с 13 января. В связи с введением комендантского часа в Алматы работа аэропорта осуществлялась с 08:00 до 21:00. Выполнялись внутренние и международные рейсы. В целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам.

5 января произошло нападение на аэропорт Алматы. О том, что воздушная гавань и пять самолетов захвачены, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Позже стало известно, что аэропорт освободили.

Анастасия Стативкина
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