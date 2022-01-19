С завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Алматы с 00:00 19 января Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме. Пресс-служба воздушной гавани

Международный аэропорт Алматы возобновил свою деятельность с 13 января. В связи с введением комендантского часа в Алматы работа аэропорта осуществлялась с 08:00 до 21:00. Выполнялись внутренние и международные рейсы. В целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам.

5 января произошло нападение на аэропорт Алматы. О том, что воздушная гавань и пять самолетов захвачены, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Позже стало известно, что аэропорт освободили.