Определены победители ежегодной премии в мировом футзале

Портал Futsalplanet.com в номинации «Лучший вратарь мира» объявил бразильского игрока Тиаго Мендеса Роча («Гитта»). На второй позиции расположился голкипер сборной Казахстана и АФК «Кайрат» Игита. И на третьей строчке – страж ворот команды Аргентины Николас Сармьенто. У женщин-вратарей первенствовала Ана Катарина Перейра Сильва (Португалия)

Фото: Instagram/futsalplanet1997

В номинации «Лучшая мужская сборная» победила команда из Португалии. Казахстанская дружина – на третьем месте. Лучшей женской командой признаны футзалистки Испании.

Премия «Лучший тренер года» вручена Хорхе Гомесу Бразу из Португалии. Наставник сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака – на 3-й строчке.