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10:15 19.01.2022

Определены победители ежегодной премии в мировом футзале

Футзал Премия ежегодная Фото: Instagram/futsalplanet1997
Традиционная ежегодная премия Futsalplanet Awards 2021 была вручена лучшим игрокам, тренерам и командам мирового футзала, сообщает Zakon.kz.

Портал Futsalplanet.com в номинации «Лучший вратарь мира» объявил бразильского игрока Тиаго Мендеса Роча («Гитта»). На второй позиции расположился голкипер сборной Казахстана и АФК «Кайрат» Игита. И на третьей строчке – страж ворот команды Аргентины Николас Сармьенто. У женщин-вратарей первенствовала Ана Катарина Перейра Сильва (Португалия)

Вратарь Лучший Бразилия

Фото: Instagram/futsalplanet1997

В номинации «Лучшая мужская сборная» победила команда из Португалии. Казахстанская дружина – на третьем месте. Лучшей женской командой признаны футзалистки Испании.

Премия «Лучший тренер года» вручена Хорхе Гомесу Бразу из Португалии. Наставник сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака – на 3-й строчке.

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