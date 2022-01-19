Деятельность ТОО «Оператор РОП» по утильсбору прекращена

Как сообщается на сайте правительства, в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 января 2022 года Правительство РК приняло постановление «О некоторых вопросах подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».

Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства. Правительство РК

Исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передано государственной организации – АО «Жасыл даму».

АО «Жасыл Даму» принадлежит Комитету госимущества и приватизации Министерства финансов.

Основная миссия «Жасыл Даму» – это создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды. Как следут из информации на сайте компании, в рамках этой миссии у нее две цели – это утилизация всех видов отходов и сокращение выбросов парниковых газов.