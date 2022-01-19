Как составить иск о расторжении брака

Так, иск о расторжении брака (супружества) должен отвечать требованиям статьи 148 Гражданского процессуального кодекса.

В нем, в частности, указывается, когда и где зарегистрирован брак, имеются ли общие дети, их возраст (Ф.И.О. и дата рождения ребенка (детей). С какого времени прекращены брачные отношения. Общее хозяйство ведется (не ведется).

Также в иске указываются мотивы расторжения брака при отсутствии взаимного согласия на его расторжение.

Достигнуто ли супругами соглашение по вопросам:

об определении место проживания несовершеннолетних детей с одним из родителей;

о порядке выплаты средств на содержание детей или нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств, либо о разделе общего имущества супругов;

оставляет ли после расторжения брака фамилию добрачную или фамилию супруга;

предъявляются ли другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака (супружества);

имеется или нет спор о разделе имущества, являющегося совместной собственностью.

При наличии спора по разделу общего совместного имущества необходимо в иске указать, какое именно имущество было приобретено в браке, в том числе денежные суммы и неисполненные обязательства перед третьими лицами, общая стоимость.

К иску прилагаются подлинник свидетельства о заключении брака, копии свидетельств о рождении детей, копии удостоверений личности сторон, копия судебного приказа о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, копии нотариально удостоверенного, либо утвержденного соглашения, документы о заработке и иных источниках доходов супругов, оригинал квитанции об уплате государственной пошлины. Отчет об оценке стоимости имущества, являющегося общей совместной собственностью (при наличии исковых требований о разделе имущества).

Государственная пошлина по иску о расторжении брака составляет 0,3 МРП (919 тенге).

Госпошлина по иску о разделе имущества составляет 1% от суммы иска.

При подаче иска в электронном формате подлинник свидетельства о заключении брака (супружества) должен быть представлен суду до принятия искового заявления в производство суда.

В случае непредставления подлинника свидетельства о заключении брака заявление подлежит возвращению.

Как отметила судья, в иске о расторжении брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и имущественных и иных претензий друг к другу, указывается об отсутствии согласия ответчика на расторжение брака в регистрирующих органах либо об уклонении от расторжении брака, несмотря на отсутствие у него возражений.

Истец также обязан приобщить к иску доказательства, свидетельствующие об уклонении ответчика от расторжения брака в регистрирующем органе.

К таким доказательствам относятся:

сведения регистрирующего органа об отсутствии совместного заявления супругов о расторжении брака либо о его повторной неявке для расторжения брака по истечении месяца после подачи заявления;

сведения о надлежащем извещении истцом ответчика о своем намерении расторгнуть брак в регистрирующем органе.

Доказательствами обращения истца к ответчику с предложением расторгнуть брак во внесудебном порядке являются:

уведомление о получении почтовой корреспонденции; уведомление по адресу электронной почты, на абонентский номер сотовой связи или иные электронные средства связи, обеспечивающие фиксирование обращения истца к ответчику и свидетельствующие об осведомленности ответчика о предложении истца о расторжении брака.

Представление указанных доказательств является обязанностью истца.

При отсутствии таких доказательств заявление подлежит возвращению ввиду не- соблюдения установленного законом для данной категории дел внесудебного порядка урегулирования спора.