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Россиян могут обязать мириться при расторжении брака

Разводы в России, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 06:37 Фото: pixabay
Министерство юстиции России рассматривает возможность введения в стране обязательной процедуры примирения, предшествующей расторжению брака, сообщает Zakon.kz.

По информации "Лайфхакер", так супруги смогут не только наладить отношения, но и договориться о разделе имущества, взыскании алиментов и том, где будут жить дети.

В Минюсте рассказали, что инициатива прорабатывается с участием представителей научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти. Процедура носит добровольный характер и оплачивается участниками спора, поэтому не пользуется популярностью.

Председатель думского комитета по делам семьи Нина Останина рассказала, что обратилась к главе Минюста Константину Чуйченко с предложением ввести обязательную медиацию при разводах ещё в 2023 году. Министр согласился с этим, но оказалось, что не все относятся к инициативе положительно. В частности, оппоненты считают, что государство таким образом "вмешивается в дела семьи".

Ранее стало известно, что в России резко упал уровень рождаемости.

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