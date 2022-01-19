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Законодательство РК
11:37 19.01.2022

Нигматулин о единой энергосистеме ЕАЭС: В приоритете – энергетическая безопасность страны

Нурлан Нигматулин Фото: пресс-служба Мажилиса
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул важность развития казахстанского топливно-энергетического комплекса, в т.ч. в условиях формирования общего рынка электроэнергии в ЕАЭС, передает Zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили ратификационный законопроект – Протокол, содержащий изменения в Договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.

Как подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, с принятием законопроекта создается правовая основа для интеграции в единую крупную энергосистему. Формированию межстрановой структуры передачи электроэнергии способствует наличие мощностей, базовой инфраструктуры, а также технические стандарты, общие для электроэнергетических систем государств ЕАЭС.

При этом спикер Мажилиса акцентировал внимание разработчиков законопроекта – Министерство энергетики – на важность создания правил взаимоотношений участников общего рынка.

Во-первых, важно, чтобы у министерства было адекватное видение долгосрочного развития данного сектора. Особенно это важно в условиях интеграционных процессов. Во-вторых, важна позиция наших переговорщиков. Эта позиция должна быть прагматичной, взвешенной и должна быть в интересах Казахстана, – подчеркнул Нурлан Нигматулин, обращаясь к министру энергетики Болату Акчулакову.
При создании вот этого общего энергетического рынка ЕАЭС для нас важно, чтобы учитывались особенности и приоритеты казахстанского топливно-энергетического комплекса. На первом месте для нас должна быть энергетическая безопасность страны, которая является одним из важнейших факторов безопасности государства в целом.Нурлан Нигматулин

При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул, что вопросы энергобезопасности страны требуют и развития собственных энергомощностей.

В связи с этим необходимо провести полный технический аудит энергоисточников, разработать четкий план действий модернизации основных генерирующих мощностей в стране, которые эксплуатируются 40-50 и более лет, а более трети основного оборудования исчерпало свой ресурс.

Вопросом модернизации и развития собственных энергомощностей надо заниматься серьезно, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии. Нурлан Нигматулин
Анастасия Стативкина
ЕАЭС Мажилис Нигматулин Нурлан
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