Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Требует решения вопрос энергетической безопасности

Токаев: Требует решения вопрос энергетической безопасности Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул остроту проблем в энергетической отрасли Казахстана, передает Zakon.kz.

В ежегодном Послании президент Касым-Жомарт Токаев отметил проблемы в энергетической отрасли Казахстана.

"Череда аварий на теплоэлектростанциях прошлой зимой остро высветила копившиеся годами проблемы изношенности инфраструктуры. Устаревшая инфраструктура оказывает прямое влияние как на социальное самочувствие граждан, так и на темпы индустриализации нашей страны. Очевидно, что воплотить в жизнь новую экономическую модель без модернизации инфраструктуры невозможно. В разрабатываемом правительством инфраструктурном плане важно определить все проблемы данной отрасли и обозначить пути исправления ситуации".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что требует решения и вопрос энергетической безопасности, при этом, насколько возможно, следует опираться на собственные ресурсы.

"Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 гигаватт".  Касым-Жомарт Токаев

Также, по словам главы государства, уже в этом году завершается реконструкция первого блока Экибастузской ГРЭС-1. На станции будут работать все 8 блоков, чего ранее никогда не было. Реализуется проект по расширению ГРЭС-2, начинается проект по строительству ГРЭС-3.

Читайте также

Казахстанцы будут сами выбирать акимов городов областного значения

Токаев об очень сложной обстановке в мире: Это оказывает негативное влияние и на Казахстан

Токаев обозначил главную цель предстоящих реформ в Казахстане

Анастасия Прилепская
Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Прямая трансляция Послания президента
Прямая трансляция Послания президента
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Можно ли ездить в Казахстане с правами, полученными в другой стране
Действительны ли в Казахстане водительские права, полученные в другой стране
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления