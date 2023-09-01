Токаев: Требует решения вопрос энергетической безопасности

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул остроту проблем в энергетической отрасли Казахстана, передает Zakon.kz.

В ежегодном Послании президент Касым-Жомарт Токаев отметил проблемы в энергетической отрасли Казахстана.

"Череда аварий на теплоэлектростанциях прошлой зимой остро высветила копившиеся годами проблемы изношенности инфраструктуры. Устаревшая инфраструктура оказывает прямое влияние как на социальное самочувствие граждан, так и на темпы индустриализации нашей страны. Очевидно, что воплотить в жизнь новую экономическую модель без модернизации инфраструктуры невозможно. В разрабатываемом правительством инфраструктурном плане важно определить все проблемы данной отрасли и обозначить пути исправления ситуации". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что требует решения и вопрос энергетической безопасности, при этом, насколько возможно, следует опираться на собственные ресурсы.

"Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 гигаватт". Касым-Жомарт Токаев

Также, по словам главы государства, уже в этом году завершается реконструкция первого блока Экибастузской ГРЭС-1. На станции будут работать все 8 блоков, чего ранее никогда не было. Реализуется проект по расширению ГРЭС-2, начинается проект по строительству ГРЭС-3.