Древние «погребальные аллеи» нашли в Саудовской Аравии
Результаты исследования опубликованы в журнале The Holocene.
Исследование включало в себя аэрофотосъемку, наземную съемку, изучение спутниковых снимков и раскопки.
Специалисты выяснили, что обнаруженные дороги были главными путями передвижения 4,5 тысячи лет назад.
Отмечается, что возраст находки смогли определить с помощью радиоуглеродного метода.
Основная часть гробниц была построена в промежутке между 2600 и 2000 годами до нашей эры. При этом их использовали повторно, а закончили делать это примерно за одну тысячу лет до нашей эры. В общей сложности было найдено около 18 тысяч гробниц, 80 из которых были отобраны для дальнейших исследований, – уточняется в результатах исследования.
Как рассказал ученый Мэтью Далтон, данные «погребальные аллеи» простираются на сотни, а то и тысячи километров.
Люди, живущие в этих районах, знали о них тысячи лет. Однако, я думаю, что пока мы не получили спутниковые снимки, не было известно, насколько широко они простираются.Ученый Мэтью Далтон
— M. Harisman (@mharisman) January 18, 2022
Archaeologists have discovered a 4,500-year-old highway network in Saudi Arabia lined with well-preserved ancient tombs.
Funerary avenues, stretched for hundreds, maybe even thousands of kilometers.
The avenues may even stretch across into Yemen.https://t.co/I2NgYGA3DX