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11:41 19.01.2022

Древние «погребальные аллеи» нашли в Саудовской Аравии

древние захоронения в Саудовской Аравии Фото: Twitter.com/zaibatsu
Ученые Университета Западной Австралии в округах Алула и Хайбар Саудовской Аравии обнаружили необычную сеть дорог, вдоль которых расположены хорошо сохранившиеся гробницы бронзового века, передает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Holocene.

Исследование включало в себя аэрофотосъемку, наземную съемку, изучение спутниковых снимков и раскопки.

Специалисты выяснили, что обнаруженные дороги были главными путями передвижения 4,5 тысячи лет назад.

Отмечается, что возраст находки смогли определить с помощью радиоуглеродного метода.

Основная часть гробниц была построена в промежутке между 2600 и 2000 годами до нашей эры. При этом их использовали повторно, а закончили делать это примерно за одну тысячу лет до нашей эры. В общей сложности было найдено около 18 тысяч гробниц, 80 из которых были отобраны для дальнейших исследований, – уточняется в результатах исследования.

Как рассказал ученый Мэтью Далтон, данные «погребальные аллеи» простираются на сотни, а то и тысячи километров.

Люди, живущие в этих районах, знали о них тысячи лет. Однако, я думаю, что пока мы не получили спутниковые снимки, не было известно, насколько широко они простираются.Ученый Мэтью Далтон

Оксана Житникова
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