Археологи обнаружили сенсационную находку в пустыне Саудовской Аравии

Ученые обнаружили в неисследованных районах вдоль южной окраины пустыни Нефуд на севере Саудовской Аравии необычные наскальные рисунки с изображением верблюдов возрастом 12 тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Nature Communications, они служили древними "дорожными знаками" к источникам воды в пустыне.

Новое открытие подчеркивает первопроходческую роль групп людей, живших во внутренних районах Северной Аравии вскоре после гиперзасушливого периода последнего ледникового максимума, которые ориентировались на восстановление сезонных источников воды и оставили после себя монументальное наследие в виде наскальной живописи.

Фото: Мария Гуаньин

Международная группа археологов обнаружила более 60 наскальных рисунков, содержащих 176 гравюр, в трех ранее неисследованных районах – Джебель-Арнаан, Джебель-Млейха и Джебель-Мисма – вдоль южной окраины пустыни Нефуд на севере Саудовской Аравии.

На гравюрах, изображающих преимущественно верблюдов, козерогов, непарнокопытных, газелей и туров, изображено 130 фигур в натуральную величину и натуралистичных, некоторые из которых достигают 3 м в длину и более 2 м в высоту.

Гравюры датируются периодом от 12 800 до 11 400 лет назад, когда в регионе после экстремальной засушливости вновь появились сезонные водоемы.

Эти источники воды, подтвержденные анализом отложений, способствовали раннему проникновению человека во внутренние районы пустыни и предоставляли редкие возможности для выживания.

