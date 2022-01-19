Рафаэлу Надалю осталось выиграть пять матчей для 21-го Шлема

К началу 2022 года у трех великих теннисистов насчитывается по 20 титулов на турнирах Большого Шлема. Это Роджер Федерер, Рафаель Надаль и Новак Джокович. И сейчас у болельщиков и специалистов тенниса один вопрос. Кто же первым достигнет рубежа – 21 победа? И, похоже, близок к этой цели испанский теннисист, король грунта – 35-летний Надаль, который уже прошел в третий круг AusOpen-2022. Главных противников испанца в Мельбурне нет: у Федерера травма, а Джокович депортирован из Австралии.

Фото: Instagram/medwed33

Но и без легендарного швейцарца и первой ракетки мира, у Рафаэля достаточно соперников на нынешнем турнире. Это, в первую очередь, - россиянин Даниил Медведев и Александр Медведев из Германии. Ребята молодые и амбициозные, которые с нетерпением ожидают встречи с «Рафой».

Фото: Instagram/rafaelnadal

Надаль, который посеян в Мельбурне под шестым номером, пока не испытал особых проблем с оппонентами. На старте был обыгран Маркос Жирон (США), затем немец Янник Ханфманн. Дальше – уже более серьезные игроки. В третьем круге испанец может встретиться с 28-м номером AusOpen Кареном Хачановым (Россия). При удачном раскладе «Рафа» в четвертом раунде может встретиться с Асланом Карацевым или Хубертом Хуркачом. Это уже теннисисты из Топ-20.