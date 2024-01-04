Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира в Брисбене

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), сообщает Zakon.kz.

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Легендарный игрок разгромил австралийского теннисиста Джэйсона Каблера (102 АТР) со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

В четвертьфинале Надаль сыграет против австралийца Джордана Томпсона, занимающего 55 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Их встреча состоится 5 января, матч начнется не ранее 18:00 по времени Астаны.

Официальное возвращение 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" состоялось 31 декабря в парном разряде турнира в Брисбене, когда Рафа вместе со своим тренером Марком Лопесом проиграли в стартовом раунде.

