Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира в Брисбене
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Легендарный игрок разгромил австралийского теннисиста Джэйсона Каблера (102 АТР) со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 24 минуты.
SHOWTIME TENNIS 🍿#BrisbaneTennis pic.twitter.com/MEQPDvpx2J— Brisbane International (@BrisbaneTennis) January 4, 2024
В четвертьфинале Надаль сыграет против австралийца Джордана Томпсона, занимающего 55 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Их встреча состоится 5 января, матч начнется не ранее 18:00 по времени Астаны.
Официальное возвращение 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" состоялось 31 декабря в парном разряде турнира в Брисбене, когда Рафа вместе со своим тренером Марком Лопесом проиграли в стартовом раунде.