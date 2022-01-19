Школы должны закрываться в последнюю очередь – депутат про решение Минздрава

Фракция направила запрос премьер-министру Казахстана Алихану Смаилова с просьбой решить этот вопрос.

Обеспечение бесперебойной работы школ очень важно для психического здоровья, социальной жизни, образования детей. Закрытие школ следует рассматривать только в качестве крайней меры: школы должны закрываться в последнюю очередь и открываться первыми. Это назидательное заявление ВОЗ, а Министерство образования и науки при поддержке всего правительства поступило ровно наоборот, поддержав субъективное мнение Министерства здравоохранения в решении тотально закрыть все школы в Алматы, Нур-Султана и Шымкента. Депутат Мажилиса Ирина Смирнова Депутат Мажилиса Ирина Смирнова

Но в это же время разрешено работать школам во всех других регионах, детским садам, учреждениям дополнительного образования до 10 детей в группе, кафе, ресторанам, кинозалам, перегруженному общественному транспорту.

Ходят битком забитые поезда, летают самолеты, но только школы признаны самой большой опасностью и распространителями инфекции. И это при том, что ранее был отработан и успешно опробован алгоритм работы школ в эпидемию. Ирина Смирнова

В связи с этим депутат считает, что необходимо расширить применение экспресс-тестов. А сделать это можно как раз в школе - для учеников и сотрудников.

От правительства страны хотим узнать, была ли ими продумана система определения учеников 1-6 классов, которых родители не могут оставлять одних по закону, в организованные группы для обеспечения ухода, организации обучения и воспитания? Имеются ли рекомендации безопасного размещения детей? Ведь родители - полицейские, врачи, военные, пожарные, водители, продавцы должны в любом случае выходить на работу. Ирина Смирнова

Также депутаты хотят получить ответы от министерств здравоохранения, образования и науки о причинах принятия решения по тотальному закрытию школ в трех самых крупных городах страны.