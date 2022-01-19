В Алматы задержан рецидивист с ворованным оружием

Установлено, что в прошлом 38-летний гражданин Т. был четырежды судим, в том числе и за похищение человека.

При обыске у фигуранта изъяты одно нарезное и два гладкоствольных ружья, патроны и оптические прицелы. ДП города Алматы

Полицейские призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. При этом лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если они, конечно, не участвовали в совершении каких-либо преступлений.