12:40 19.01.2022
В Алматы задержан рецидивист с ворованным оружием
Фото: ДП Алматы
Активный участник массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов задержан сотрудниками Управления криминальной полиции в одном из домов по улице Геологов, передает Zakon.kz.
Установлено, что в прошлом 38-летний гражданин Т. был четырежды судим, в том числе и за похищение человека.
При обыске у фигуранта изъяты одно нарезное и два гладкоствольных ружья, патроны и оптические прицелы.ДП города Алматы
Полицейские призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. При этом лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если они, конечно, не участвовали в совершении каких-либо преступлений.
МВД просит казахстанцев сдать незаконное оружие и боеприпасы
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