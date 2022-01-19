Ангеле Меркель предложили работу в ООН

Согласно данным Радио Sputnik, Гутерриш направил Меркель письмо, в котором предложил возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам.

Стоит отметить, в числе компетенций этого органа должны оказаться вопросы международного регулирования, в частности, в области торговли или безопасности полетов.

Как отмечено в публикации DW.com, консультативный орган по глобальным общественным благам — один из флагманских проектов Гутерриша, который он продвигает в рамках реформирования ООН.

Сама Меркель пока не прокомментировала информацию.

Ангела Меркель с 22 ноября 2005 года по 8 декабря 2021 года занимала должность канцлера Федеративной Республики Германия. Ее сменил социал-демократ Олаф Шольц.