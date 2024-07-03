Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Алматы

В Алматы прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Zakon.kz.

В представительстве ООН в Алматы пишут, что это ознаменует начало важного визита в Казахстан.

Генерального секретаря приветствовали первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин, постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров и постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

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Завтра, 4 июля, Гутерриш прибудет в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее в Астану прибыл президент России Владимир Путин.