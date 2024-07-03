Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Алматы
Фото: Instagram/uninkazakhstan
В Алматы прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Zakon.kz.
В представительстве ООН в Алматы пишут, что это ознаменует начало важного визита в Казахстан.
Генерального секретаря приветствовали первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин, постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров и постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.
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