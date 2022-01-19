Игрок «Кайрата» сыграет в 1/8 финала Кубка Африки

На Кубке Африки подходят к завершению матчи группового этапа. В заключительном туре группы В команда Хосе Канте минимально проиграла сборной Зимбабве – 1:2. Но, несмотря на это поражение, Гвинея (4 очка) со второго места вышла в стадию плей-офф. В турнирной таблице игроки уступили футболистам Сенегала, с которыми сыграли вничью (0:0). А на старте Кубка Африки сборная Гвинеи обыграла Малави (1:0).

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Теперь 24 января команда Гвинеи в 1/8 финала сыграет со сборной Гамбии.

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