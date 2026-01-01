#Казахстан в сравнении
Спорт

На Кубке Африки-2025 по футболу стали известны все команды 1/8 финала

Футбол Кубок Африки, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 14:45 Фото: Instagram/caf_online
В ночь на 1 января завершились все матчи группового этапа на Кубке африканских наций. В последний день предварительных игр определились еще четыре сборные, которые заработали место в плей-офф турнира, сообщает Zakon.kz.

Последние путевки в 1/8 финала КАН-2025 завоевали лучшие команды из подгрупп E и F. В квартете Е сильнейшими стали сборные Алжира и Буркина-Фасо.

"Лисы пустыни" в третьем туре переиграли представителей Экваториальной Гвинеи (3:1), а футболисты Буркина-Фасо были сильнее игроков Судана (2:0).

В группе D первые два места достались Кот-д’Ивуару и Камеруну. "Слоны" в заключительном туре обыграли Габон (3:2), а "неукротимые львы" победили Мозамбик (2:1).

Таким образом, к этому часу определилась полная сетка 1/8 финала текущего турнира, куда вошли еще четыре команды с третьего места, у которых наилучшие показатели.

Первые матчи за выход в четвертьфинал Кубка Африки стартуют в ночь на 4 января. Открывают эту стадию футболисты Сенегала и Судана, затем на поле выйдут Мали – Тунис и Марокко – Танзания.

Действующим победителем данных соревнований является сборная Кот-д′Ивуара.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
