Аккаунты Дариги Назарбаевой в соцсетях – фейк

В последнее время фиксируется активное создание в социальных сетях фейковых аккаунтов Дариги Назарбаевой.

У Дариги Назарбаевой нет личных аккаунтов в социальных сетях, – пояснила ее пресс-секретарь.

Она напомнила, что деятельность Дариги Назарбаевой освещается через сайт Мажилиса Парламента РК и сайт Фонда Нурсултана Назарбаева, а также посредством официальных аккаунтов указанных организаций в соцсетях.

17 января стало известно, что Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания. 12 января СМИ писали, что депутат Мажилиса заболела коронавирусной инфекцией и находится дома.