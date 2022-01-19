14:55 19.01.2022
Аккаунты Дариги Назарбаевой в соцсетях – фейк
Фото: pixabay
У депутата Мажилиса Парламента РК Дариги Назарбаевой нет личных аккаунтов в социальных сетях, сообщила ее пресс-секретарь, передает Zakon.kz.
В последнее время фиксируется активное создание в социальных сетях фейковых аккаунтов Дариги Назарбаевой.
У Дариги Назарбаевой нет личных аккаунтов в социальных сетях, – пояснила ее пресс-секретарь.
Она напомнила, что деятельность Дариги Назарбаевой освещается через сайт Мажилиса Парламента РК и сайт Фонда Нурсултана Назарбаева, а также посредством официальных аккаунтов указанных организаций в соцсетях.
17 января стало известно, что Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания. 12 января СМИ писали, что депутат Мажилиса заболела коронавирусной инфекцией и находится дома.