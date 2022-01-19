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Законодательство РК
14:55 19.01.2022

Аккаунты Дариги Назарбаевой в соцсетях – фейк

соцсети Фото: pixabay
У депутата Мажилиса Парламента РК Дариги Назарбаевой нет личных аккаунтов в социальных сетях, сообщила ее пресс-секретарь, передает Zakon.kz.

В последнее время фиксируется активное создание в социальных сетях фейковых аккаунтов Дариги Назарбаевой.

У Дариги Назарбаевой нет личных аккаунтов в социальных сетях, – пояснила ее пресс-секретарь.

Она напомнила, что деятельность Дариги Назарбаевой освещается через сайт Мажилиса Парламента РК и сайт Фонда Нурсултана Назарбаева, а также посредством официальных аккаунтов указанных организаций в соцсетях.

17 января стало известно, что Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания. 12 января СМИ писали, что депутат Мажилиса заболела коронавирусной инфекцией и находится дома.

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