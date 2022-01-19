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15:00 19.01.2022

Вывод миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана завершен – Минобороны РК

Войска ОДКБ, миротворческие силы, военные Фото: Zakon.kz.
Завершен вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана, сообщил на брифинге начальник Департамента международного сотрудничества МО РК Олжас Хусаинов, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе брифинга директор Департамента евразийской интеграции МИД РК Александр Синяговский напомнил, что с 13 января начался поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Все прибывшие в Казахстан миротворцы, успешно выполнив миссию, возвращаются в свои страны.

Он уточнил, что коллективные силы ОДКБ были задействованы впервые за 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности.

Сегодня завершен вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. Последние воздушные суда с личным составом и техникой вылетели из Алматы. В настоящее время на территории Казахстана нет военнослужащих иностранных государств.Начальник Департамента международного сотрудничества МО РК Олжас Хусаинов

По его словам, объединенный миротворческий контингент был размещен в Казахстане для содействия стабилизации обстановки в стране.

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Хусаинов добавил, что благодаря слаженности, выработанной в ходе ежегодных местных учений, в том числе миротворческого учения «Нерушимое братство», миротворческий потенциал Организации был задействован оперативно.

Произошедшие события стали переломным этапом в развитии ОДКБ, которая обрела новые качества как сильный международный институт. Союзники по Организации оказали своевременную поддержку Казахстану в условиях террористического нападения. Еще раз от лица Министерства обороны РК выражаем признательность за моральную поддержку, оказание непосредственной и оперативной помощи. Однозначно эта операция войдет в историю не только как пример применения на деле, но и как реальное подтверждение союзнического духа наших государств.Олжас Хусаинов
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