Вывод миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана завершен – Минобороны РК

В ходе брифинга директор Департамента евразийской интеграции МИД РК Александр Синяговский напомнил, что с 13 января начался поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Все прибывшие в Казахстан миротворцы, успешно выполнив миссию, возвращаются в свои страны.

Он уточнил, что коллективные силы ОДКБ были задействованы впервые за 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности.

Сегодня завершен вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. Последние воздушные суда с личным составом и техникой вылетели из Алматы. В настоящее время на территории Казахстана нет военнослужащих иностранных государств. Начальник Департамента международного сотрудничества МО РК Олжас Хусаинов

По его словам, объединенный миротворческий контингент был размещен в Казахстане для содействия стабилизации обстановки в стране.

Новость по теме Генсек ОДКБ: Казахстан возвращается к нормальной жизни

Хусаинов добавил, что благодаря слаженности, выработанной в ходе ежегодных местных учений, в том числе миротворческого учения «Нерушимое братство», миротворческий потенциал Организации был задействован оперативно.