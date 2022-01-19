Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Назначить Руслана Жаксылыкова министром обороны Республики Казахстан, – говорится в указе.
Распоряжением главы государства Руслан Жаксылыков освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией
Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1987)
Специальность «Командная тактическая»
· Военная академия им. М.В. Фрунзе (1996)
Специальность «Командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки»
· Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации (2004)
Специальность «Военная безопасность государства»
Трудовой стаж:
· Заместитель Командующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2006-2007);
· Первый заместитель Командующего Внутренними войсками - начальник Главного штаба Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2007-2008);
· Командующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан (04.09.2008-01.2013);
· Главнокомандующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан (01.2013-04.2014);
· Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан (04.2014-09.2021);
· Заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующий Национальной гвардией РК (с 09.2021)