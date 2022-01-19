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Законодательство РК
15:06 19.01.2022

Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК

Руслан Жаксылыков Фото: пресс-служба ПМ
Указом президента Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК, передает Zakon.kz.
Назначить Руслана Жаксылыкова министром обороны Республики Казахстан, – говорится в указе.

Распоряжением главы государства Руслан Жаксылыков освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией

Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1987)

Специальность «Командная тактическая»

· Военная академия им. М.В. Фрунзе (1996)

Специальность «Командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки»

· Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации (2004)

Специальность «Военная безопасность государства»

Трудовой стаж:

· Заместитель Командующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2006-2007);

· Первый заместитель Командующего Внутренними войсками - начальник Главного штаба Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2007-2008);

· Командующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан (04.09.2008-01.2013);

· Главнокомандующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан (01.2013-04.2014);

· Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан (04.2014-09.2021);

· Заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующий Национальной гвардией РК (с 09.2021)

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