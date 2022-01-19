В аэропорту Алматы рассказали, что происходило в день захвата

Агрессивно настроенные граждане, которые пришли 5 января вечером, в основном крушили бутики арендаторов, ломали стекла, доходили до серверных, где находятся видеокамеры. Руководитель пресс-службы аэропорта Наиля Жабагина

В момент захвата в аэропорту было примерно 1000 человек, включая сотрудников. Всех постепенно эвакуировали.

Когда поступила информация, что агрессивно настроенные граждане идут в сторону аэропорта, это порядка 40-50 человек, которые двигались к привокзальной площади, был подготовлен план эвакуации. Всех посадили в автобусы, которые находились со стороны перрона, и отвезли в безопасное место. Информация о том, что сотрудники аэропорта покинули свои рабочие места, не соответствует действительности. Наиля Жабагина

Утром 6 января аэропорт был освобожден. Руководство Международного аэропорта Алматы теперь собирается поощрить сотрудников, которые в тот день четко выполняли свои обязанности. Их называют героями.

С 19 января аэропорт работает в штатном режиме. Доступ автотранспорта на территорию аэропорта разрешен.

Что касается нанесенного ущерба, то его все еще подсчитывают.