16:04 19.01.2022
Республиканскую трассу частично закрыли в ВКО из-за непогоды
Фото: pixabay
Из-за бурана и ограничения видимости для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке республиканской трассы Караганда – Аягоз – Бугаз, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.
В связи ухудшением погодных условий (буран, ограничение видимости) на территории Восточно-Казахстанской области с 14:30 19 января закрыто движение для всех видов транспорта на участке республиканской автодороги Караганда – Аягоз – Бугаз (296-320 км, с. Енбек – граница ВКО).Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Также в ведомстве сообщили, что в регионе объявлено штормовое предупреждение.
20 января на севере Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке области низовая метель. В Караганде ночью 20 января ожидается туман.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области