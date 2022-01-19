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16:04 19.01.2022

Республиканскую трассу частично закрыли в ВКО из-за непогоды

вко, трасса, республиканская, непогода, закрытие Фото: pixabay
Из-за бурана и ограничения видимости для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке республиканской трассы Караганда – Аягоз – Бугаз, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

В связи ухудшением погодных условий (буран, ограничение видимости) на территории Восточно-Казахстанской области с 14:30 19 января закрыто движение для всех видов транспорта на участке республиканской автодороги Караганда – Аягоз – Бугаз (296-320 км, с. Енбек – граница ВКО).Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Также в ведомстве сообщили, что в регионе объявлено штормовое предупреждение.

20 января на севере Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке области низовая метель. В Караганде ночью 20 января ожидается туман.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
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