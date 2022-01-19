Республиканскую трассу частично закрыли в ВКО из-за непогоды

Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

В связи ухудшением погодных условий (буран, ограничение видимости) на территории Восточно-Казахстанской области с 14:30 19 января закрыто движение для всех видов транспорта на участке республиканской автодороги Караганда – Аягоз – Бугаз (296-320 км, с. Енбек – граница ВКО). Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Также в ведомстве сообщили, что в регионе объявлено штормовое предупреждение.