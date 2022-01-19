Бердымухамедов дал имя родившемуся в Новый год жеребенку

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что появление на свет прекрасного жеребенка стало отрадным событием первых дней нового года.

Как отмечено в публикации InfoAbad, президент дал имя жеребенку – Заман (Эпоха).

Пусть имя этого жеребенка будет Заман! Пусть великие цели новой эры будут реализованы со стремительностью скакуна. Гурбангулы Бердымухамедов

Затем, придерживаясь многовековых благородных традиций, Бердымухамедов с добрыми пожеланиями надел на шею жеребенка аладжа (амулет от сглаза), которую сплела Огулабат эдже (мама президента).

Коневоду от имени главы государства был вручен подарок. По информации некоторых СМИ, презентом был телевизор.