Токаев и Бердымухамедов посетили комплекс "Этноаул"
Фото: Акорда
Президент Казахстана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана побывали в национально-культурном комплексе, расположенном на территории заповедника "Азрет-Султан", сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели восточный базар, где были представлены разнообразные виды зерновых культур, рассказали в пресс-службе Акорды.
Фото: Акорда
Также они ознакомились с национальными блюдами и работами мастеров таких народных ремесел, как деревообработка, ткачество, войлоковаляние, гончарное ремесло и ювелирное искусство. Продолжением программы стала театрализованная постановка, посвященная казахским обычаям и обрядам.
Фото: Акорда
Кроме того, были продемонстрированы навыки собак породы тазы и ловчих птиц.
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Перед этим визитом Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.
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