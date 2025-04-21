#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.9
593.5
6.39
События

Токаев и Бердымухамедов посетили комплекс "Этноаул"

Касым-Жомарт Токаев, Гурбангулы Бердымухамедов , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 18:44 Фото: Акорда
Президент Казахстана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана побывали в национально-культурном комплексе, расположенном на территории заповедника "Азрет-Султан", сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели восточный базар, где были представлены разнообразные виды зерновых культур, рассказали в пресс-службе Акорды.

Фото: Акорда

Также они ознакомились с национальными блюдами и работами мастеров таких народных ремесел, как деревообработка, ткачество, войлоковаляние, гончарное ремесло и ювелирное искусство. Продолжением программы стала театрализованная постановка, посвященная казахским обычаям и обрядам.

Фото: Акорда

Кроме того, были продемонстрированы навыки собак породы тазы и ловчих птиц.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 18:44
Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Туркестан

Перед этим визитом Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: