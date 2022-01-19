Как будет возмещаться ущерб после беспорядков в Алматы

По словам заместителя акима Алматы Ильяса Усерова, возмещение вреда будет производиться путем возмещения утраченного имущества или оплаты на восстановление поврежденного имущества, принадлежащего пострадавшим физическим и юридическим лицам. Случаи угона автотранспорта будут расследоваться в рамках уголовного законодательства.

Основанием для возмещения является решение региональной комиссии, которая будет создана. Стоимость будет возмещаться из госбюджета и средств фонда «Сила – в единстве». Размер будет определяться региональной комиссией и комиссией фонда. Ильяс Усеров

Механизм возмещения вреда будет выглядеть следующим образом. Пострадавшему лицу необходимо оставить обращение в электронном виде на InfoKazakhstan. Заявитель предоставляет полный пакет документов, подтверждающих причинение ущерба. Документы необходимо заверить ЭЦП, далее пакет поступает на рассмотрение комиссии.