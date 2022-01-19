Снегопад и гололед: как подготовить авто к непогоде, рассказал эксперт

Многие водители всерьез обеспокоены вопросом эксплуатации автомобилей в зимний сезон, когда на дорогах появляются антигололедные реагенты. В их состав могут входить хлорид натрия, хлорид кальция, карбамиды, формиаты и т.д.

Агрессивные химические вещества наносят немалый вред машине, я не раз это видел. Соль – основная причина образования ржавчины на кузове автомобиля. Скопившаяся слякоть и реагенты могут быстро привести к коррозии металла. Специалист СТО Юрий Тимофеев

Эксперт отметил, что машину зимой нужно мыть так же часто, как и в летом. Сэкономить на мойке можно только в снежных регионах с низкими температурами.

В Алматы для защиты кузова желательно регулярно смывать соль и химические реагенты, которыми обрабатывают дорожное полотно. При мытье особое внимание следует уделять колесным аркам, брызговикам и порогам. Советую это делать, когда температура на улице не ниже -10. Также нужно следить за перепадом – заезжать в теплый бокс автомойки лучше на прогретой машине. После мойки нужно хорошо просушить автомобиль, протереть и продуть все замки, резиновые уплотнители и лючок бензобака, обработать их специальными составами. В противном случае возможны неприятные сюрпризы. Юрий Тимофеев

Мойка при низких отрицательных температурах может плохо сказаться на лакокрасочном покрытии, резиновых и пластмассовых деталях автомобиля.

Эксперт пояснил, что в целом некоторые мероприятия по подготовке авто можно провести самостоятельно. Работникам СТО можно доверить замену масла, свечей, проверку тормозной системы и замену при необходимости тормозных дисков и колодок.

В машинах с дизельным топливом при морозе нужно обязательно использовать антигелевые присадки – они не позволят «солярке» превратиться в гель. В противном случае система не сможет ее прокачать и машина не заведется. Юрий Тимофеев

С бензиновыми двигателями, утверждает Тимофеев, все немного проще: главное, чтобы топливная система и механизм зажигания работали исправно.

Кузов

Сколы и царапины создают очаги появления ржавчины. Именно открытые незащищенные участки всех элементов кузова в самый короткий период начнут окисляться, а позже покроются ржавчиной, после которой машину придется загонять на СТО, проваривать или менять элементы с последующей покраской. Бывалые водители еще в осеннее время отдают машины на полировку или сами покрывают транспорт защитным составом. Это может быть оклейка пленкой, керамическое покрытие или более бюджетная обработка мастикой. Подкрашивающий карандаш лучше не использовать – это лишь маскирует проблему. Юрий Тимофеев

Самостоятельная обработка кузова чревата повреждением металла и развитием коррозии вместо ее профилактики, утверждает работник СТО.

Специалист также отметил, что порой транспорт начинает гнить изнутри. Это происходит, когда хозяин авто не следит за «снежной кашей», занесенной им или пассажирами на обуви.

Не стоит забывать и о фарах: стеклянным элементам ничего не грозит, а пластиковые от соли и грязи помутнеют, и их придется полировать.

Жидкости для авто

Для холодов предпочтительнее специальное маловязкое масло. Также следует проверить состояние охлаждающей жидкости с помощью тестовых полосок. В случае если антифриз помутнел, изменил цвет или в нем появились хлопья, следует как минимум поменять жидкость и обратить внимание на состояние трубопроводов и радиатора. Проверьте состояние тормозной жидкости: чем она свежее, тем лучше будет ее прокачивание.

Аккумулятор

Нагрузка на аккумулятор зимой гораздо выше, поэтому он разряжается быстрее, а заряжается дольше. Батарею следует проверить заранее, особенно, если прибору более пяти лет.

«Дворники»

Сейчас можно купить особые зимние варианты «дворников» со специальным защитным чехлом ото льда и снега. Они не позволяют обмерзать каркасу щеток. Также есть бескаркасные конструкции, которые хорошо работают зимой

Что брать с собой

Щетку, скребок, фонарик, складную лопату, тряпки и влажные салфетки. Не помешают размораживатель замков, силиконовая смазка для уплотнителей и комплект проводов для аварийного запуска двигателя. Если запланирована поездка в горную местность, то не лишними станут цепи противоскольжения и трос.