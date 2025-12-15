Снегопад, гололед и туман: жителей Алматы предупредили о непогоде

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сегодня распространил штормовое предупреждение о снегопаде, гололеде и тумане и обратился к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в связи с резким изменением погодных условий 15 декабря 2025 года на дорогах города ожидается гололед, в горных районах – снегопад, а также понижение температуры воздуха.

В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы призывает заранее планировать свои маршруты и соблюдать меры безопасности на дорогах и в горной местности.

Чтобы избежать травм при гололеде, жителям и гостям Алматы рекомендуется следовать простым рекомендациям:

смотрите под ноги, особенно на лестницах и входах в здания;

выбирайте обувь на нескользящей подошве с рифленым узором;

не держите руки в карманах – это поможет удержать равновесие;

будьте осторожны на остановках, тротуарах, ступеньках и других скользких поверхностях – это зоны повышенного риска.

