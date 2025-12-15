#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Общество

Снегопад, гололед и туман: жителей Алматы предупредили о непогоде

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 09:36 Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сегодня распространил штормовое предупреждение о снегопаде, гололеде и тумане и обратился к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в связи с резким изменением погодных условий 15 декабря 2025 года на дорогах города ожидается гололед, в горных районах – снегопад, а также понижение температуры воздуха.

В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы призывает заранее планировать свои маршруты и соблюдать меры безопасности на дорогах и в горной местности.

Чтобы избежать травм при гололеде, жителям и гостям Алматы рекомендуется следовать простым рекомендациям:

  • смотрите под ноги, особенно на лестницах и входах в здания;
  • выбирайте обувь на нескользящей подошве с рифленым узором;
  • не держите руки в карманах – это поможет удержать равновесие;
  • будьте осторожны на остановках, тротуарах, ступеньках и других скользких поверхностях – это зоны повышенного риска.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 09:36
В Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение на 15 декабря

О том, какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент 15, 16 и 17 декабря 2025 года, можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Жителей Алматы предупредили об опасной погоде и подсказали, как себя вести
10:51, 30 июля 2025
Жителей Алматы предупредили об опасной погоде и подсказали, как себя вести
Туман и гололед в Алматы: оперативное предупреждение ДЧС
14:25, 10 марта 2025
Туман и гололед в Алматы: оперативное предупреждение ДЧС
В Алматы ожидается ливень
11:33, 06 ноября 2024
В Алматы ожидается ливень
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: