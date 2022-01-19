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Законодательство РК
17:46 19.01.2022

Токаев раскритиковал экс-министра обороны Бектанова

Касым-Жомарт Токаев Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал экс-министра обороны Казахстана, передает Zakon.kz.
Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

19 января указом главы государства Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны РК.

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