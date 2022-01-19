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Законодательство РК
17:51 19.01.2022

Президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана

рк, касым-жомарт токаев, вс, боеспособность, повышение Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Республики Казахстан – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом Министерства обороны потребовал кардинально повысить боеспособность ВС РК, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана, для чего предстоит решить ряд задач, – говорится в сообщении.

Ряд задач, которые предстоит решить, по мнению Верховного главнокомандующего:

  • следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах;

  • важная миссия возлагается на создаваемое в соответствии с указом главы государства командование Сил специальных операций. Предстоит в кратчайшие сроки принять все организационные меры и обеспечить готовность к выполнению специальных операций совместно с другими силовыми структурами;

  • нужно продолжить реализацию мер по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения боеприпасов;

  • обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии;

  • с учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения;

  • необходимо повысить мобильность войск, нарастить возможности военно-транспортной авиации;

  • повысить престиж и привлекательность прохождения срочной воинской службы.

Ранее глава государства подписал указы об освобождении от должности министра обороны Мурата Бектанова и назначении на пост руководителя военного ведомства Руслана Жаксылыкова.

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