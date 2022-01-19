Президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Ряд задач, которые предстоит решить, по мнению Верховного главнокомандующего:

следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах;

важная миссия возлагается на создаваемое в соответствии с указом главы государства командование Сил специальных операций. Предстоит в кратчайшие сроки принять все организационные меры и обеспечить готовность к выполнению специальных операций совместно с другими силовыми структурами;

нужно продолжить реализацию мер по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения боеприпасов;

обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии;

с учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения;

необходимо повысить мобильность войск, нарастить возможности военно-транспортной авиации;