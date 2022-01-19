Президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана
Об этом сообщается на сайте Акорды.
С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана, для чего предстоит решить ряд задач, – говорится в сообщении.
Ряд задач, которые предстоит решить, по мнению Верховного главнокомандующего:
следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах;
важная миссия возлагается на создаваемое в соответствии с указом главы государства командование Сил специальных операций. Предстоит в кратчайшие сроки принять все организационные меры и обеспечить готовность к выполнению специальных операций совместно с другими силовыми структурами;
нужно продолжить реализацию мер по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения боеприпасов;
обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии;
с учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения;
необходимо повысить мобильность войск, нарастить возможности военно-транспортной авиации;
повысить престиж и привлекательность прохождения срочной воинской службы.
Ранее глава государства подписал указы об освобождении от должности министра обороны Мурата Бектанова и назначении на пост руководителя военного ведомства Руслана Жаксылыкова.
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