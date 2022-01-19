Об этом сообщается на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть План приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил, – говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации. Особого внимания, по его мнению, требует повышение престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы.

Новость по теме Президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом министерства и представил нового министра обороны Руслана Жаксылыкова.