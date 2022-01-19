18:13 19.01.2022
Токаев поручил пересмотреть План приобретения вооружения и военной техники
Фото: пресс-служба МО РК
Президент Республики Казахстан – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом министерства обороны поручил пересмотреть План приобретения вооружения и военной техники на 2022 год, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть План приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил, – говорится в сообщении.
Кроме того, глава государства заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации. Особого внимания, по его мнению, требует повышение престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы.
Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом министерства и представил нового министра обороны Руслана Жаксылыкова.