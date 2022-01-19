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Законодательство РК
18:13 19.01.2022

Токаев поручил пересмотреть План приобретения вооружения и военной техники

вооруженные силы Казахстана Фото: пресс-служба МО РК
Президент Республики Казахстан – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом министерства обороны поручил пересмотреть План приобретения вооружения и военной техники на 2022 год, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть План приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил, – говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации. Особого внимания, по его мнению, требует повышение престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы.

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Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом министерства и представил нового министра обороны Руслана Жаксылыкова.

Оксана Житникова
Токаев Касым-Жомарт
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