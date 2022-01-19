«БТА Банк» просит не доверять информационным вбросам

После кровавых и трагических событий в начале января этого года, а также с переходом судебных процессов в международных судах в активную фазу, руководство компании и акционер подвергаются хакерским и информационным атакам. Предполагаем, что в ближайшее время будет вброс недостоверной и провокационной информации. Целью данных атак являются вымогательство и дискредитация деятельности АО «БТА Банк». Основные фигуранты упомянутых судебных разбирательств – Аблязов М.К. и его пособники. Пресс-служба АО «БТА Банк»

Представители банка отмечают, что всю достоверную информацию можно получить на официальном сайте АО «БТА Банк», и напоминают, что распространение заведомо ложной информации ведет к уголовной ответственности в соответствии со ст. 274 УК РК.

Обо всех подозрительных сообщениях, связанных с деятельностью АО «БТА Банк», просим Вас сообщать по номеру +7 747 264 08 04. По всем возникшим вопросам просим Вас обращаться в пресс-службу компании. Пресс-служба АО «БТА Банк»

Мухтар Аблязов в июне 2017 года казахстанским судом был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, выплатой штрафа в 300 МРП и лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковской сфере сроком на три года.

На текущий момент в международном розыске находятся 14 лиц, которые подозреваются в хищении денежных средств АО «БТА Банк» и их последующей легализации (отмывании). Добровольно возвращены из розыска 11 лиц и экстрадированы шесть сообщников Аблязова.