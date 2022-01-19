18:29 19.01.2022
Экс-президенту Украины Петру Порошенко избрали меру пресечения
Фото: Facebook/petroporoshenko
Как пишет « РИА Новости», суд в Киеве избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, он должен сдать паспорта для выезда за границу.
Экс-президент проходит фигурантом по уголовному делу о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах.
Дело возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» УК Украины.