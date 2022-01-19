Экс-президенту Украины Петру Порошенко избрали меру пресечения

Как пишет « РИА Новости», суд в Киеве избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, он должен сдать паспорта для выезда за границу.

Экс-президент проходит фигурантом по уголовному делу о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах.

Дело возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» УК Украины.