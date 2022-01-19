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18:29 19.01.2022

Экс-президенту Украины Петру Порошенко избрали меру пресечения

экс-президент, суд Фото: Facebook/petroporoshenko
Суд в Киеве избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, передает Zakon.kz.

Как пишет « РИА Новости», суд в Киеве избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, он должен сдать паспорта для выезда за границу.

Экс-президент проходит фигурантом по уголовному делу о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах.

Дело возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» УК Украины.

Ирина Мишура
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