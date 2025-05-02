Ерлану Кожагапанову отказали в изменении меры пресечения

Адвокаты бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о хищении 1 млрд тенге, попросили суд изменить меру пресечения для своего подзащитного с содержания под стражей на домашний арест, сообщает Zakon.kz.

Адвокат Болат Челикенов отметил, что в первой городской больнице Астаны и в клинике "Мейрим" Кожагапанову поставлен диагноз "острая форма панкреатита". В связи с этим он заявил ходатайство об изменении меры пресечения. Защитник Нурлан Бейсекеев поддержал коллегу.

"Вам соответствующие медицинские документы о его нынешнем состоянии здоровья были предоставлены. Вам известно, что Кожагапанов неоднократно вывозился из следственного изолятора каретой скорой помощи с острыми приступами панкреатита. И вам также передавались документы о том, что действительно этот диагноз был установлен и подтвержден", – сказал Нурлан Бейсекеев, обращаясь к судье 2 мая 2025 года.

Он также попросил судью истребовать из органа уголовного преследования негласные следственные действия (НСД), не признанные вещественными доказательствами по делу. Это записи телефонных разговоров Кожагапанова на протяжении почти 7 месяцев. Защитник утверждает, что записаны разговоры личного и семейного характера, связанные с повседневной жизнедеятельностью экс-вице-министра.

"Эти НСД опровергают, что Кожагапанов в период пребывания в положении свидетеля по этому уголовному делу, несмотря на то, что заявлено о том, что он может воспрепятствовать объективному расследованию дела и оказать давление на участников процесса, вообще с кем-либо связывался из тех лиц, которые были причастны к тем событиям, которые имели место в 2018 году", – заявил Нурлан Бейсекеев.

Судья Канат Тобагалиулы, совещаясь на месте, постановил: в удовлетворении ходатайства о замене меры пресечения отказать, поскольку не увидел оснований для положительного решения. Кроме того, суд отказал в истребовании материалов НСД. Судебное следствие по делу закончено. В ближайшее время состоятся прения.

Ранее сообщалось, что Ерлан Кожагапанов дал показания по делу о хищении 1 млрд тенге при организации в 2018 году XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске.

Бывший вице-министр культуры и спорта предан суду по ст. 361 ч. 4 п. 3 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РК, руководитель Агентства стратегических коммуникаций "SUCCESS K" Ляззат Коккозова – по ст. 189 ч. 4 п. 2 ("Хищение чужого имущества в особо крупном размере") УК РК. Кожагапанова задержали в марте 2024 года. Он находится под арестом, Ляззат Коккозова – под домашним арестом.

Ерлан Кожагапанов был вице-министром культуры и спорта два раза: с ноября 2017 по август 2019 года и с апреля 2021 по сентябрь 2021 года. В разные годы работал заместителем акима Астаны и Алматы. С сентября 2021 по апрель 2022 года трудился советником премьер-министра.