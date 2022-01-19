Ученые оценивают теорию о существовании множества вселенных

Согласно новой теории, как пишет rg.ru, в первые моменты своего существования известная нам Вселенная представляла собой набор множества вселенных, каждая из которых имела разное значение массы бозона Хиггса. Более того, ученые считают, что в некоторых из этих вселенных бозон Хиггса представлял собой свет.

Новая работа объясняет удивительно малую массу бозона Хиггса, открытие которого в 2012 году произвело настоящую революцию в физике.

Бозон Хиггса – это малая нейтральная частица с нулевым спином. Гипотеза о существовании таких частиц была выдвинута в 1964 году Питером Хиггсом, в честь которого она и получила свое название. Экспериментальным путем доказать существование таких частиц удалось лишь при помощи коллайдера CERN, расположенного в Швейцарии.

Эксперименты доказали, что одним из уникальных свойств является масса частицы, которая при колоссальной энергии оказалась на удивление мала. Ранее было предложено несколько возможных объяснений, но ни одно из них до сих пор не подтверждено экспериментальными данными.

Отмечается, что новая теория также нуждается в проверке.

Если данная модель верна, то известная нам Вселенная должна была быть одной из выживших вселенных, в которых бозон Хиггса обладает очень малой массой. Ученые в своей работе зашли еще дальше и предположили, что во Вселенной могут существовать еще две неизвестные пока науке частицы. Именно они могут быть ответственными за пока еще необъясненное взаимодействие, которое связывает кварки в протоны и нейтроны, а протоны и нейтроны – в атомы и ядра.