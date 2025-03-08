Ученые открыли новые предпосылки для существования инопланетной жизни

Исследования ученых из Мюнхенского университета, опубликованные в журнале Science Advances, предлагают новую теорию о зарождении разумной жизни, сообщает Zakon.kz.

Согласно их выводам, ключевым фактором появления разумных существ является не случайность, а наличие определенных благоприятных условий в окружающей среде.

Ранее считалось, что жизнь на Земле возникла вследствие случайных событий. Однако новая теория утверждает, что для зарождения разумной жизни необходимы "временные окна", когда условия на планете соответствуют необходимым требованиям для ее развития.

По мнению ученых, такие этапы эволюции происходили в моменты, когда планетарные условия позволяли развитию жизни. Это подтверждает, что люди появились именно в тот момент, когда для этого сложилась идеальная среда.

Авторы исследования подчеркивают, что если подобные закономерности характерны не только для Земли, но и для других планет, то вероятность существования разумной жизни во Вселенной может быть выше, чем считалось ранее.

Ранее ученые разгадали, как искать древнюю жизнь в образцах с Марса.

