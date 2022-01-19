20:20 19.01.2022
Акбулакскому стрелку продлили арест
Фото: Zakon.kz
Алматинскому стрелку Игорю Дужнову, который открыл огонь в микрорайоне Акбулак, продлили арест до 20 февраля, передает Zakon.kz.
Постановлением следственного суда ходатайство прокурора удовлетворено. Постановлено санкционировать продление срока содержания под стражей на один месяц в отношении гражданина Д. То есть до 20 февраля 2022 года. Официальный представитель городского суда Алматы Абай Жарылкасын
20 сентября в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.
Было начато расследование по статьям «Убийство» и «Нападение на представителя власти».
За убийство мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.