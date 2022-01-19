Акбулакскому стрелку продлили арест

Постановлением следственного суда ходатайство прокурора удовлетворено. Постановлено санкционировать продление срока содержания под стражей на один месяц в отношении гражданина Д. То есть до 20 февраля 2022 года. Официальный представитель городского суда Алматы Абай Жарылкасын

20 сентября в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по статьям «Убийство» и «Нападение на представителя власти».

За убийство мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.