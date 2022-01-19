Молодой педагог заплатила 750 тысяч тенге за вакансию учителя в Мангистауской области

Как сообщает телеканал «Астана», молодой специалист отдала деньги, но, когда не получила заветного места, написала заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

Выяснилось, что осужденная ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Подсудимая полностью признала вину, выразила сожаление о своем поступке и попросила у потерпевшей прощения. Она также просила суд не назначать ей строгого наказания. Судья Мунайлинского районного суда Берик Утеев

Как уточняется, женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.