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Законодательство РК
23:36 19.01.2022

Молодой педагог заплатила 750 тысяч тенге за вакансию учителя в Мангистауской области

суд Фото: Zakon.kz
Мошенница обещала за эту сумму устроить знакомую педагогом в школу в любом районе, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал «Астана», молодой специалист отдала деньги, но, когда не получила заветного места, написала заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

Выяснилось, что осужденная ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Подсудимая полностью признала вину, выразила сожаление о своем поступке и попросила у потерпевшей прощения. Она также просила суд не назначать ей строгого наказания. Судья Мунайлинского районного суда Берик Утеев

Как уточняется, женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Елена Беляева
Мангистауская область
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