Педагоги с фальшивыми документами работали в Мангистауской области

Прокуратура Бейнеуского района выявила семерых педагогов, устроившихся на работу с поддельными свидетельствами, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре пояснили, что один из лжеспециалистов в марте прошлого года приобрел поддельное свидетельство о прохождении курса переподготовки по специальности "Педагогика-логопедия" и квалификации "Логопед-дефектолог" в университете SDU (Алматы). Используя этот поддельный документ, он работал в должности педагога-психолога.

Аналогичные факты выявлены у шести педагогов, работающих в организациях среднего образования.

"Приговором суда семь педагогов признаны виновными по ч. 3 ст. 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

Каждому из них назначено наказание в виде штрафа.

А между тем министр просвещения РК приказом от 25 февраля 2025 года внес изменения в Правила и условия проведения аттестации педагогов.