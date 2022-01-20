01:05 20.01.2022
Слухи об отдалении Казахстана и России не верны - Кошербаев
Фото: kazembassy.ru
Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил о том, что обе страны являются надежными союзницами и стратегическими партнерами, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, посол уверен, что те, кто говорит об отдалении между РК и РФ, ошибаются в своих оценках, что доказывает положительная динамика взаимодействия двух стран в ключевых областях.
Казахстан и Россия являются надежными союзниками и стратегическими партнерами, нам очень важно продолжить расширять наши взаимовыгодные связи. Экономическое сотрудничество между нашими странами будет продолжать расти. Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев