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Законодательство РК
01:05 20.01.2022

Слухи об отдалении Казахстана и России не верны - Кошербаев

посол Фото: kazembassy.ru
Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил о том, что обе страны являются надежными союзницами и стратегическими партнерами, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, посол уверен, что те, кто говорит об отдалении между РК и РФ, ошибаются в своих оценках, что доказывает положительная динамика взаимодействия двух стран в ключевых областях.

Казахстан и Россия являются надежными союзниками и стратегическими партнерами, нам очень важно продолжить расширять наши взаимовыгодные связи. Экономическое сотрудничество между нашими странами будет продолжать расти. Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев
Елена Беляева
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