#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.68
636.26
6.48
Политика

Ермек Кошербаев стал министром иностранных дел Казахстана

Ермек Кошербаев, назначение, МИД, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 09:06 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 26 сентября 2025 года, Ермек Кошербаев был назначен новым главой Министерства иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.

В тексте сказано:

"Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен министром иностранных дел Республики Казахстан, освобожден от ранее занимаемой должности".

В феврале 2025 года Кошербаев был назначен заместителем премьер-министра Казахстана. До этого он возглавлял Восточно-Казахстанскую область.

Другим указом Токаева Мурат Нуртлеу теперь является помощником президента. Его освободили от должности заместителя премьер-министра – министра иностранных дел.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Мурат Нуртлеу освобожден от должности министра и назначен помощником президента
09:05, Сегодня
Мурат Нуртлеу освобожден от должности министра и назначен помощником президента
Ержан Казыхан освобожден от должности помощника Токаева
09:01, Сегодня
Ержан Казыхан освобожден от должности помощника Токаева
МВД изменило правила внутреннего распорядка в колониях
08:59, Сегодня
МВД изменило правила внутреннего распорядка в колониях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: