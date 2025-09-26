Ермек Кошербаев стал министром иностранных дел Казахстана
Фото: primeminister.kz
Сегодня, 26 сентября 2025 года, Ермек Кошербаев был назначен новым главой Министерства иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.
В тексте сказано:
"Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен министром иностранных дел Республики Казахстан, освобожден от ранее занимаемой должности".
В феврале 2025 года Кошербаев был назначен заместителем премьер-министра Казахстана. До этого он возглавлял Восточно-Казахстанскую область.
Другим указом Токаева Мурат Нуртлеу теперь является помощником президента. Его освободили от должности заместителя премьер-министра – министра иностранных дел.
