ВОЗ посоветовала мировому сообществу отменить ограничения на международные поездки

Как сообщает ТАСС, комитет также посоветовал ослабить или вовсе отменить ограничения на международные поездки, «поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами».

Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения омикрон-варианта в целях ограничения международного распространения «омикрона», говорит о неэффективности таких мер. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19

Кроме того, ВОЗ призывает пересмотреть требования к пассажирам носить маски, а также предоставлять данные тестирования на COVID-19 или сертификаты вакцинации, так как подобные действия «должны быть основаны на оценке риска» и не создавать «финансового бремени» для путешествующих. Они объясняют свою позицию тем, что доступ к вакцинам в мире остается ограниченным, а их распределение - неравным.

Комитет высказался за признание странами «в контексте международных поездок» всех вакцин, одобренных ВОЗ для экстренного применения против коронавируса. Он призвал мировое сообщество «проводить эпидемиологические расследования» в отношении случаев передачи коронавируса от животных человеку и от человека животным. Это позволит лучше понять «потенциал эволюции новых вариантов коронавируса в популяции животных», а также вовремя идентифицировать такие варианты и оценить риск, который они представляют для людей.

Комитет ВОЗ по ЧС, состоящий из 18 экспертов и 12 советников, собирается, как правило, раз в три месяца. Предыдущее заседание состоялось в октябре 2021 года. Первое заседание комитета проходило 22-23 января 2020 года. Собравшись 30 января 2020 года вторично, эксперты рекомендовали объявить вспышку коронавируса нового типа в мире чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Гендиректор ВОЗ принял такое решение на основе этой рекомендации. С тех пор режим ЧС продлевается каждые три месяца.