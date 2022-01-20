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06:06 20.01.2022

2021 год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

потепление 2021 год Фото: pixabay
Самые теплые семь лет фиксировали с 2015 года. В 2016 году произошло колебание температуры в Тихом океане, которое способствовало глобальному потеплению, передает Zakon.kz.

Прошедший 2021 год стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений, сообщила Всемирная метеорологическая организация.

Ожидается, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата сохранятся в результате рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере.

Средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13) °C выше доиндустриального уровня (1850-1900 гг.).

Начиная с 1980-х годов, каждое десятилетие было теплее предыдущего. Ожидается, что это будет продолжаться и впредь.

2021 год запомнится рекордной температурой почти 50°C в Канаде, сопоставимой со значениями, зафиксированными в жаркой пустыне Сахара в Алжире, исключительными осадками и смертоносными наводнениями в Азии и Европе, а также засухой в некоторых частях Африки и Южной Америки.Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас

Данные о температуре будут включены в окончательный отчет ВМО о состоянии климата в 2021 году, который будет опубликован в апреле 2022 года.

Данияр Кунафин
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