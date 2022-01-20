2021 год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Прошедший 2021 год стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений, сообщила Всемирная метеорологическая организация.

Ожидается, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата сохранятся в результате рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере.

Средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13) °C выше доиндустриального уровня (1850-1900 гг.).

Начиная с 1980-х годов, каждое десятилетие было теплее предыдущего. Ожидается, что это будет продолжаться и впредь.

2021 год запомнится рекордной температурой почти 50°C в Канаде, сопоставимой со значениями, зафиксированными в жаркой пустыне Сахара в Алжире, исключительными осадками и смертоносными наводнениями в Азии и Европе, а также засухой в некоторых частях Африки и Южной Америки. Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас

Данные о температуре будут включены в окончательный отчет ВМО о состоянии климата в 2021 году, который будет опубликован в апреле 2022 года.